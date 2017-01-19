Karneni Getir Buzda Kay"

Yarıyıl karnelerini getiren ilköğretim öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "Karneni· Geti·r Buzda Kay" projesi kapsamında ücretsiz buz pateni yapabilecek.



Spor AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı yarıyıl tatili döneminde hayata geçirilen proje bu yıl da devam ediyor. Geçen iki yıllık süreçte büyük ilgi gösterilen etkinliğin üçüncüsü 20 Ocak-5 Şubat'ta hayata geçirilecek.



Proje kapsamında karnesini getiren ilköğretim öğrencileri, Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayacak.



Açıklamada, Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde 15 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın görüşlerine yer verildi.



Gençlerin karne heyecanını paylaşmak istediklerini vurgulayan Özbayraktar, "Genç kardeşlerimize geçtiğimiz iki yılda böyle bir imkan sunmuş ve mutluluklarını gözlerinde görmüştük. Bu sene de yarıyıl karne tatili kapsamında buz patenini deneme şansına sahip olsunlar. Bu doğrultuda sömestir süresince karnesi ile gelen ilköğretim öğrencilerimize ücretsiz olarak buz pateni yaptırmak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın bize sağladığı motivasyonla spor kültürünü şehrimize yerleştirebilmek adına birçok çalışma yaparak bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.