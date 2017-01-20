Karnelerini Şehit Ailesinden Aldılar

3 Mayıs 1999'da Bingöl Yayladere'de çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Mustafa Baykuş'un isminin verildiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ilkokulun öğrencileri karne heyecanlarını şehidin ailesi ile paylaştı. Şehidin babası Süleyman Baykuş, minik öğrencilere nasihatlerde bulunarak vatana millete hayırlı evlat olmaları temennisinde bulundu.



Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Konyalı Sokak'ta Şehit Mustafa Baykuş Apartmanında oturan Süleyman ve Kezban Baykuş'u ziyaret eden ilkokul öğrencileri, yarıyıl karnelerini şehidin anne babasından aldı. Şehidin babası Süleyman Baykuş minik öğrencilere nasihatlerde bulunarak, "Siz daha çok okuyacaksınız, büyüyeceksiniz vatana millete hayırlı evlat olacaksınız. Devamlı okuyacaksınız, ülkesine faydalı bireyler olacaksınız" dedi.



Şehidin annesi Kezban Baykuş minik öğrencilere karne harçlığı da verdi. Anne Baykuş, oğullarının isminin yaşatıldığı okulun müdürü Esat Aktaş ve okul öğretmenlerine başarılı öğrenciler yetiştirdikleri ve oğlunun ismine sahip çıktıkları için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ