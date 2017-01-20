Karnelerini Evlerini Ziyaret Ederek Verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, evlerinde özel eğitim alan çocukların karnelerini teslim etti. Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Özkan ve İlçe Müftüsü Süleyman Küçük ile birlikte öğrencilerin evlerini tek tek ziyaret eden Kaymakam Günhan Yazar, aileler ile görüşerek bilgi aldı. Öğrencilerin karnelerini vererek hal ve hatırlarını soran Kaymakam Yazar, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ailelerinin ihtiyaçları hakkında da bilgi alan Kaymakam Yazar'ın bu ziyareti minikleri oldukça sevindirdi - BALIKESİR