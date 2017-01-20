Karnelerini Alırken Şehit Çocuklarını da Unutmadılar

Gaziantep'te Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencileri, aldıkları karne ve başarı belgelerini şehit ve gazi çocuklarına armağan etti.



Okulda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı.



Vali Yerlikaya, 8/D sınıfına karne vermek için girdiği sırada öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını attı. Bu sırada bazı öğrencilerin ağladığı görüldü. Yerlikaya ve beraberindekiler de slogana eşlik etti.



Törende öğrencilere karnelerinin yanı sıra baklava, çiçek ve satranç takımı hediye edildi.



Öğrencilerden Zeliha Nusuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derslerine iyi çalıştığını ve takdir belgesi aldığı söyledi.



Yeni yılda huzur dilediğini belirten Nusuroğlu, şöyle konuştu:



"Geçen sene ülke olarak olumsuz şeyler yaşadık. Ben şimdi bu karnemi alıp mutlulukla gideceğim ve anneme, babama sarılacağım ama şehit çocukları anne ve babalarına sarılamayacaklar. Yaşadıkları büyük acılardan belki belge alamamışlar ama onları tebrik ederim. İnşallah Allah bize hayırlı bir 2017 yılı nasip eder."



Bengü Erol da dönem boyunca derslerine iyi çalıştığını ifade ederek "Bugün herkes karnesini ve belgesini aldı. Hepimiz bunun sevincini yaşıyoruz. Ben de çalıştım ve takdir aldım. Bu belgemi şehit ve gazi çocuklarına armağan etmek istiyorum. Ben bu belgemle ailemin yanına gideceğim ama onlar gidemeyecek." dedi.



Kentte, 572 bin 452 öğrencinin karne sevinci yaşadığı öğrenildi.