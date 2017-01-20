Karneler Vali Zülkif Dağlı'dan

Düzce'de 2016-2017 eğitim yılında 70 bine yakın öğrenci için ilk yarı tatil zili çaldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karne aldı. Vali Zülkif Dağlı, 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.



Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Düzce'de bugün, 300 okulda 68 bin 954 öğrenci karne alarak ilk dönemi bitirdi.



Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren yarıyıl tatili 2016-2017 eğitim öğretim yılında 16 gün sürecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.



Sömestr tatilinin 16 gün gibi kısa bir süre olması bile öğrencilere tatilin keyfini yaşatacak gibi gözüküyor. Derslerinde başarılı olan öğrenciler sevinç yaşarken karnesinde kırık not olan öğrenciler ise tatile biraz buruk girecek. Başarılı olan veya olmayan öğrencinin en büyük desteği ise bu noktada aileleri olacak.



Vali Zülkif Dağlı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen törene katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Dağlı velilere de tavsiyelerde bulundu.



Vali Dağlı, "Karnelere baktım çocuklarımız gayet başarılı. Öğrencilerimiz 15 gün güzel bir tatil yapsınlar. Kendilerini yormasınlar ama arada küçük küçük kitaplar da okuyabilirler. Çocuklarımız çok fazla sıkmayalım. Doğal hallerine bırakalım, biraz kafalarını dinlesinler, rahatlasınlar. 15 gün sonra daha zinde, daha berrak bir şekilde sıralarına gelmiş olacaklar" dedi. - DÜZCE