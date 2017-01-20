Karneler Vali Doğanay'ın Elinden

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı törenle son buldu. Artvin'de yarı yıl tatiline girecek olan 172 okulda toplam 26 bin 886 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Artvin Merkez'de bulunan Çoruh İlk Okulu'nda gerçekleşen karne programında karne heyecanı yaşayan minikler karnelerini Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın elinden aldı. Öğrencilerin karnelerini tek tek inceleyen Vali Doğanay hepsini tebrik ederek yarıyıl tatilinde iyi dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi. Velilerin de katıldığı programın sonunda öğrenciler ve veliler Artvin Valisi Ömer Doğanay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARTVİN