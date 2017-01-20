Karneler Başkan Taşçı'dan

Atakum ilçesindeki Kurupelik İlkokulu öğrencileri karnelerini Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın elinden aldı.



Okul içerisinde gerçekleştirilen karne törenine Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın yanı sıra Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Eğitime ve eğitimciye her zaman destekçi olduklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, okumanın önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu gelişimin en önemli etkenlerden birisi de muhakkak ki okumaktır. Çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde almaları, okuyup ülkelerine ve milletlerine hayırlı evlatlar olmaları için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.



Çocuklara tatili iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, "Sömestri tatilini en iyi şekilde değerlendirin. Gezin, eğlenin ama mutlaka günde en az bir saat de olsa kitap okuyun. Kitap okumayı bir alışkanlık haline getirin" diye konuştu.



Konuşmaların ardından minikler karnelerini Atakum Belediye Başkanı ve Kaymakam Ali Bakoğlu'nun elinden aldı. Ardından miniklere çeşitli hediyeler veren Başkan Taşçı, velilerle sohbet ederek öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN