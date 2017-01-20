Karneler Başkan Edebali'den

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Karapınar İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Karne dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır ve öğrencilerin velileri katıldı. Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Toplumumuzun kalkınmasının ancak eğitimle mümkün olduğunun bilinciyle ilçemizde 190 okulda 150 bine yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Yerel yönetim olarak, yavrularımızın milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARA KÜLTÜREL VE SOSYAL İMKÂNLAR

Yıldırım'ı geçmişin mirası, geleceğin emaneti olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Projelerimizi ve yol haritamızı bu anlayış çerçevesinde belirliyoruz. Çocuklarımızın gelişimini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile destekliyoruz. Çocuk Meclisi'mizle onların yönetimde aktif olarak yer almasını sağlıyoruz. 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında 57 bin 360 çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk. Yine yavrularımızın şehir bilincini geliştirmek için hayata geçirdiğimiz 'Şehir Pasaportu' projemiz kapsamında 8 bin 500 öğrencimize Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini gezdirdik. 9 bin öğrencimize TEOG soru bankası dağıttık. Yine spor okullarımızdan 27 bin 440 öğrencimiz ücretsiz olarak yararlandı" diye konuştu.

VELİLERE ÇAĞRI

Karne heyecanı yaşayan çocuklara tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini tavsiye eden Başkan Edebali, velilere de seslenerek, "Çocuklarımız yorucu bir süreci tamamladılar. Bu süreçte özellikle notları iyi olmayan öğrencilerimizin aileleri daha anlayışlı olmalı. Çocuklarımıza kızmak yerine bu sorunun kaynağını bularak çözüm üretmeye çalışılmalı. Öğrencilerimize ve eğitime destek olmak için Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM AYDIN'DAN ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT

Öğrencilere kendilerine eğitim hayatının yanında spor ve kültür sanat dallarında hobiler edinmelerini tavsiye eden Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, "Sadece derslerde başarılı olmak, iyi bir geleceği tek başına sağlamaz. Eğitimin yanında herhangi bir spor branşı ya da kültür sanat dalında kendinizi geliştirseniz, her yıl mezun olan yüzbinlerce öğrenci arasında fark oluşturursunuz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarı yıl tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Başkan Edebali, okul ziyaretinin ardından Karapınar Mahallesi Konağı YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı'nda eğitim gören miniklerle bir araya gelerek Yıldırım tatile giren öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilere Gelişim Belgelerini veren Başkan Edebali miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.