Karne Tatilinde Şenlik Keyfi

Maltepe'de yaşayan çocuklar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde düzenlenecek olan "Tatil Şenliği"nde 12 çocuk oyunu ve animasyon gösterileriyle doyasıya eğlenecek.



Maltepe Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili için çocuklara özel bir "Tatil Şenliği" düzenleyecek. 23 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ücretsiz şenlikte, 12 çocuk oyunu ve animasyon gösterileriyle çocuklar tatil boyunca doyasıya eğlenecek.



Uygur Çocuk Tiyatrosu, Mavi Kumpanya ve Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu, sahneleyecekleri oyunlarla minik öğrencileri, tiyatronun zengin dünyasında her gün bir başka macerayla tanıştıracak. Şenlikte usta tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur'un genel sanat yönetmenliğinde zengin içeriğe sahip oyunlar çocuklarla buluşacak.



Oyunlarla çocuklara arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin, paylaşımın önemi; iyi bir insan olmak için neler yapabilecekleri, dürüstlük, çalışma azminin önemi gibi meziyetler anlatılacak. Şenlik boyunca, Susam Sokağı'nın karakterleriyle de tanışacak öğrenciler, renkli eğlencelerle de tatilin keyfini doyasıya çıkartacaklar. Maskotlar, çizgi karakterler ve sevimli kuklaların katılacağı tatil şenliğinde minikler doyasıya eğlenecek. Şenlikte, yüz boyama etkinlikleri ve balon dağıtımı da yapılacak.



Maltepe Belediyesi Şubat Tatili Çocuk Şenliği Programının 23 Ocak Pazartesi-Burnunu Kaybeden Palyaço oyunu ile başlayıp, 24 Ocak Salı-Gökkuşağının Altında, 25 Ocak Çarşamba-İyilik Ağacı, 26 Ocak Perşembe-Çocuk Ülkesi, 27 Ocak Cuma-Mıknatıs Çocuk, 28 Ocak Cumartesi-Pırtlatan Bal, 29 Ocak Pazar-Pırtlatan Bal, 30 Ocak Pazartesi-Şarlo Geliyor, 31 Ocak Salı-Ali Veli Maria, 1 Şubat Çarşamba-Baloncu Baba, 2 Şubat Perşembe-Susam Sokağı ve 3 Şubat Cuma-Üzülme Sen de Kedisin oyunuyla sona ermesi bekleniyor. - İSTANBUL