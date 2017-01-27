Karne Sevinçleri İkiye Katlandı

Köprübaşılı minik öğrenciler, 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı tiyatro oyun buluşarak karne sevinçlerini ikiye katladılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından Köprübaşı'ndaki öğrencilere tiyatro ile ödüllendirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunuyla karne sevinci ikiye katlandı. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve dürüstlüğün önemi vurgulanan oyunda çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Sevimli Ayı Winny'nin arkadaşları Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuk hikayesini anlatan oyun, öğrencileri kahkahaya boğdu. Düzenlenen tiyatro gösterisi nedeniyle memnuniyetini paylaşan öğrencilerin velileri ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.