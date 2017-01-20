Karne Sevincini Babalarıyla Paylaşamadılar

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden kamyon şoförü Bedrettin Caylı'nın çocukları, karnelerini aldıktan sonra babalarının mezarını ziyaret etti.



Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım 2016'da meydana gelen faciada hayatını kaybeden 16 işçiden kamyon şoförü Caylı'nın okula giden çocukları, karne sevincini babalarıyla paylaşamadı.



5 çocuk babası Caylı'nın çocuklarının eğitim gördüğü Yatağa köyündeki Yatağan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, karnelerini öğretmenlerinden alan 3. sınıf öğrencisi Amine ve 2. sınıfa giden Medine ile Kenan, başarılarını babalarıyla paylaşmak için mezarlığa gitti.



Caylı'nın kızı Amine Caylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl babasıyla karnesini almaya gittiğini anlatarak bu yıl babasının yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Caylı, "Her karne döneminde babamla birlikte okula gider karnemi alırdık. Bu yıl karnemi aldığımda eve gittim ama babam yoktu. Babamın mezarını ziyaret ettim. Karnemi babama getirdim." diye konuştu.



Caylı'nın diğer kızı Medine Caylı ise babasının çok özlediğini aktararak "Karnemi babama götürmek istiyordum ama babam yanımda yoktu. Keşke babamla birlikte okula gidip karnemi alsaydım. Babam hayatını kaybettiği için gelemedi." dedi.



Anne Gülistan Caylı ise 5 çocuğu olduğunu, eşini kaybettikten sonra çocuklarına kayınvalidesi ile bakmaya başladıklarını belirtti.



Kayınvalidesinin evine yerleştiğini bildiren Caylı, çocuklarının babalarının vefatından çok etkilendiğini aktardı.



"Babalarını kaybedince bir hafta boyunca uyumadılar, sonra sürekli babalarını bekliyorlar. Bugün karnelerini alınca onları kırmadık mezarlığa getirdik." diyen Caylı, daha önce eşinin çocuklarla okula giderek karnelerini aldığını kaydetti.



Maden köyündeki özel maden ocağında 17 Kasım'da akşam vardiyası sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 16 işçi hayatını kaybetmişti.