Karne Heyecanını Evde Yaşadılar

Erbaa ilçesinde rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler, karne heyecanı evde yaşadı.



Okul öncesi eğitim ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.



Rahatsızlıkları sebebi ile okul gidemeyen ve evde eğitim gören öğrencilere karne heyecanını yaşatmak için Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan ve Şube Müdürü Altan Alkın öğrenci ve ailelerini ziyaret etti.



Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde okula gelemeyip evde eğitim gören 9 öğrencimiz var. Onları onure etmek, onların emeklerine saygı duymak, emeklerini daha da geliştirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bekir beyle program yaptık. Tek tek evlerini ziyaret ediyoruz. Karnelerini veriyoruz, ailelerinin bir isteği var mı onları dinliyoruz. Diğer çocukları ziyaret ediyoruz." dedi.



Karne alan çocukları tebrik eden Karacan, "Bu çocuklar zoru başaran insanlar. Eğitimlerine önem veren insanlar. Elimizden ne geliyor ise her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek için ziyaret ettik. Sağolsun aileler de bizi kabul ettiler, ikramlarda bulundular. İnşallah zaman zaman geleceğiz. Bu çocukların hepsini ziyaret edeceğiz. Hem hayır dualarını alacağız hem de elimizde ne var ise onlara seferber etmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.