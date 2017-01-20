Karne Heyecanını Başkanla Paylaştılar

Karnelerini alarak Başkan Özgüven'i ziyaret eden minik öğrenciler başkan Özgüven'den hediyelerini aldılar.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk döneminin son zili çaldı. Ereğli'de binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. O öğrencilerden bir kısmı da Namık Kemal İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri idi. Sabahın erken saatlerinde okullarından karnelerini alan ve ilk kez karne heyecanı yaşayan minik öğrenciler, Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek karne sevinçlerini Özgüven ile paylaştılar. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden, devamlı olarak çok çalışmayı ve başarıyı hedeflemelerini öğütleyen Belediye Başkanı Özgüven, "Ülkemizin geleceği sizsiniz. Güçlü Türkiye'nin teminatı sizler her daim çok çalışarak, başarıyı hedeflemelisiniz. Sizlerin elde ettiği başarılarla ülkemiz daha iyi yerlere gelecek. Bu nedenle eğitim çok önemli. Ereğli Belediyesi olarak ta eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimize yönelik eğitim noktasında destek sağlamaya devam edeceğiz. Kısacası eğitimi önemsiyoruz ve desteğimizi sürdüreceğiz.

Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah hepiniz eğitim hayatınızda başarıdan başarıya koşarsınız" dedi. İlk kez karne heyecanı yaşayan, okumayı ve yazmayı söken çocuklar Başkan Özgüven'e hikaye okudular.