Karne Hediyesi: Elite 8 Tablet

Aileniz ve arkadaşlarınızla kış tatilinin keyfini bol bol çıkarırken en özel ve eğlenceli anlarınızı kaydedebileceğiniz 5 MP yüksek kamera çözünürlüğüne sahip Elite 8, yüksek kalitede fotoğraf ve video çekebilmenizi sağlayacak. Micro HDMI girişi sayesinde tabletiniz üzerindeki ekran görüntüsünü HDMI kablosu aracılığıyla TV ya da projeksiyon ekranına yüksek ses ve görüntü kalitesiyle aktarıp en sevdiğiniz dizi ve filmleri kolaylıkla izleyebileceksiniz.



16 GB dahili hafıza ile yüksek depolama alanına sahip Elite 8, yüksek boyutlu dosya ve uygulamaları kolaylıkla hafızasına alabildiği gibi hafıza kartı ile harici olarak 64 gblık bir depolama alanına da imkan sağlıyor. Böylece istediğiniz kadar müzik, video ve resim yükleyebileceksiniz.



Dört çekirdekli Intel Atom işlemci ve 2 gb ddr3 ram kombinasyonu sayesinde aynı anda birden fazla uygulama arasında hızlı geçişler yapabilen Elite 8 ile tatil keyfini en sevdiğiniz oyunları oynayarak çıkarın.



www.hometech.com.tr adresinde ve Teknosa, Bimeks, Media Markt gibi Türkiye'nin seçkin perakende noktalarında satışa sunulan Elite 8, şık bir hediye alternatifi olacak.