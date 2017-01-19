Yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için elektronik ürünler ve spor malzemeleri gibi karne hediyeleri hepsiburada.com'da hızlı teslimat güvencesiyle satışa sunuluyor.



Hepsiburada açıklamasına göre, baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, gençlerin ve çocukların da tercihlerini belirliyor. Teknolojiyle büyüyen yeni kuşağın karne hediyesi tercihleri çoğunlukla elektronik ürünler olurken hepsiburada.com öğrencilerin karne hediyesi olabilecek ürünlerin satışını sürdürüyor.



Eğitim döneminin ilk yarısı sona ererken iki haftalık bir tatile hazırlanan öğrenciler artık karne hediyesi olarak akıllı cihaz, oyun konsolu veya tablet gibi ürünler bekliyor. Hepsiburada.com, sanal gerçeklik gözlüğünden, bilgisayar oyunlarına, notebooklardan, tabletlere, akıllı saatlerden, oyun konsollarına, telefonlardan, MP3 playerlara kadar onlarca teknoloji ürününü cazip indirimler ve hızlı teslimat güvencesiyle sunuyor.



Müşterilerine özel zamanlarda en özel teklifleri sunan hepsiburada, karne hediyelerinde de birçok kampanya sunuyor. Notebookları indirimli fiyatlarla sunan hepsiburada.com ayrıca notebook alan müşterilerine 7 inch tablet hediye ediyor. Hepsiburada.com kullanıcıları tabletlerde de yüzde 40'a varan indirimden yararlanabiliyor.



Çocukları mutlu edecek karne hediyeleri bu adreste



Hepsiburada.com, öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha keyifli hale getirmek için teknoloji ürünleri dışında birçok ürün alternatifini müşterileriyle buluşturuyor. Yarıyıl tatilinde dışarıda daha fazla vakit geçirecek gençler ve çocuklar için termal içlikler ve kayak kıyafetlerinin yanı sıra onlarca çeşitte spor ayakkabı da anne babaların seçimine sunuluyor.



Hepsiburada.com'un hediye seçenekleri arasında çocukların vazgeçilmez hayali bisikletten, evde keyifli vakit geçirmelerine yarayacak oyuncaklara ve kutu oyunlara kadar birçok hediye sahiplerini bekliyor.