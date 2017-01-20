Boyner, karne hediyesi almak isteyenler çocuklar için çeşitli alternatifler sunuyor.
Boyner'den yapılan açıklamada, kız ve erkek çocukların tercih ettiği Pink&Orange, Barbie, Monster High, Funky Rocks ve North Of Navy kids koleksiyonlarının çocuklar için birer karne hediyesi olabileceği belirtildi.
Açıklamada, Adidas, Nike, Puma, Skechers, New Balance spor ayakkabıların ve kıyafetlerin, sırt çantalarının, şapkaların, bere ve eldivenlerin, su geçirmez botların, kaban ve montların çocukların karne sevincine eşlik ettiği bildirildi.
Çocuk dünyasının beğenilen ve takip edilen markaları ile Boyner'in özel tasarım markalarının kış koleksiyonlarına ait seçenekleri yüzde 50'ye varan indirimlerle Boyner mağazalarında ve şirketin internet adresinde alıcılarını bekliyor.
Karne Hediyeleri Boyner'de
Boyner, karne hediyesi almak isteyenler çocuklar için çeşitli alternatifler sunuyor.
Boyner, karne hediyesi almak isteyenler çocuklar için çeşitli alternatifler sunuyor.
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