Karne Gününde Toprağa Verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün gece kalp krizi geçiren 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Abdi Yılmaz, yaşıtlarının karne aldığı gün toprağa verildi.



Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesinde oturan Yenice Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Abdi Yılmaz, dün akşam yemeğini yediği sırada rahatsızlandı.



Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.



Bir süre yoğun bakımda kalan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yılmaz, yaşıtlarının karne aldığı gün, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğucak Mahallesi'nde toprağa verildi.