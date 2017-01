Karne Döneminin En Favori Oyunu

Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı, karne döneminde en çok tercih edilen 'Sorti' oyununu tanıttı.



Eskişehir Atatürk caddesinde bulunan Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı, yaklaşan karne döneminde çocukların başarılarını ödüllendirmenin öğrencilerin motivasyonunu artırarak diğer başarıları tetikleyen, artıran etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Arı, "Her karne döneminde çocuklarımız dört aylık emeğinin hasadı olan karneleri almanın büyük heyecanını yaşıyor. Yorucu bir dönemden sonra dinlenmeyi hak eden öğrencilerimiz, karnelerindeki başarılarıyla övünmeyi en çok hak edenler. Okulun verdiği takdir ve teşekkür belgelerine ilave olarak her çocuk ailesinden de bir takdir ve teşekkür görmek ister. Zeka oyunları olarak biz de ebeveynlerimizin çocuklarımızı takdir etmelerine vesile oluyoruz. Bir eğitimci olarak, ailelerimizin çocuklarımıza alacakları karne hediyeleri konusunda seçici olmalarını önemle tavsiye ediyorum" dedi.



"Öğrenciler, soruları bildikleri halde çözemiyor"



Çocukların bildikleri soruları dahi yanlış cevapladığına ve bu dikkatsizliğin sebeplerini anlatan Arı, "Öğrencilerimize öğrettiğimiz bilgileri sorgulamak için sorular hazırlıyoruz. Birçok öğrencimiz bildiği halde sorulara yanlış cevaplar verebiliyor. Genellikle dikkatsizlikten denilen bu hataların aslında çok daha başka bir nedeni var. Birçok eğitimcinin de gözünden kaçan bu durum, öğrencinin problemi çözerken mantıksal sıraya koyamaması, ya da problemi tanımlayamaması. Her soru, bir sonuca ulaşmak için sorulur. Ancak sonuca giden süreçte birçok bilinmeyen veri vardır. Bu bilinmeyenleri bir bilgiden hareketle çözmeye başlarız. Her çözüm bir başka bilinmeyeni açıklar ve nihai sonuca ulaşırız. İşte öğrencilerimiz, soruları çözerken çözüme nereden başlayacağını ve hangi sırayla problemleri bir bir çözeceğini kestiremeyebiliyor. Özellikle matematik branşında sık karşılaştığımız problemi mantıksal sıraya koyarak çözme becerisi, başarıda son derece kritik bir kavram" şeklinde konuştu.



"Sorti, problem çözme becerisi kazandırıyor"



Öğrencilerin eğitim hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm yollarını paylaşan Ali Arı, "Bir matematik hocamız İbrahim Halil Demir, öğrencilerdeki problemleri çözerken mantıksal sıraya koyamadıklarını fark etmesi üzerine bir zeka oyunu geliştirdi, Sorti. Bu oyunda iki farklı uzunlukta dikdörtgen parça bir zemin üzerine yerleştiriliyor. Yatay olarak yerleşenler sadece yatay hareket edebiliyor. Dikey parçalar da öyle. Oyunda amaç, kırmızı parçayı yeşil parçaların içinden çıkarabilmek. Ama bu, o kadar kolay olmuyor. Çünkü kırmızı parçayı engelleyen yeşil parçalar var. Kırmızının önündeki yeşil engeli kaldırmak istiyorsunuz sonra o parçayı da engelleyen bir başka parça var. O parçaya yöneldiğinizde onu engelleyen bir başka parça. Nihayetinde problemin kaynağı olan



ilk parçayı buluyorsunuz. Sonra mantıksal sırayla her parçayı kaydırdığınızda amacınıza ulaşıyorsunuz. Satranç gibi oyunlarda sık söylenilen birkaç hamle ilerisini görebilmek tabirini, Sorti'den fazlasıyla öğreniyoruz" şeklinde konuştu.



"Bu dönemin favori karne hediyesi Sorti"



Son zamanların favori oyunu Sorti hakkında bilgiler veren Arı, konuşmasını şu şekilde tamamladı:



"Öğrencilerde, problemleri mantıksal sıraya koyarak çözme becerisine büyük katkısı olan Sorti, bu karne döneminin en favori oyunu olarak raflardaki yerimizi aldı. Sorti'nin tamamen yerli ve kaliteli olması, 480 farklı görevinin bulunması, bir eğitimcinin aklından çıkması ve öğrencilerimizde ihmal edilen mantıksal düşünme becerisine yaptığı katkı itibariyle her öğrencimizin masasında olması gerektiğini düşünüyoruz." - ESKİŞEHİR