Karne Başarının Tek Ölçütü Değil

Bahçeşehir Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik BölümBaşkanı Özen Yazğan'ın"Fark et, Farkında ol, Fark yarat!" temasıyla hazırladığı öneri listesinde; teknolojiden kitaplara, müze ziyaretlerinden aile bireyleriyle birlikte vakit geçirmeye kadar birçok öneri var. En önemli öneri ise; "karneyi başarının tek kriteri olarak görmeyin".

FARKINDA OLUN

Çocukların heyecanla beklediği bu tatil veliler için çok farklı anlamlara gelebilir. Yarıyıl tatilini hangi hislerle karşıladığınızın farkında olmanız önemli çünkü bu farkındalığınız tatili verimli geçirebilmeniz için ilk adım olacaktır. Tatiller iyi değerlendirildiğinde paylaşılan anlarla hatıralarda yer eden, çocuğunuzun pek çok alandaki gelişimini destekleyebileceğiniz zaman dilimleridir.

DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖSTERİN

Sözlerinizle ve davranışlarınızla çocuğunuza onu sevdiğinizi ve değerli olduğunu hissettirin; güven hissi verin ve yaşama dair rehberlik edin. Çocuklar yaşama dair deneyimleri az olmasına rağmen sevilip sevilmediklerini samimi olarak hissederler.

GEÇİMİŞE DEĞİL GELECEĞE ODAKLANIN

Özellikle 8. sınıf öğrenci vevelileriçin TEOG sınavlarına yapılan hazırlık nedeniyle önemli bir senedir. Bu nedenle gerçek anlamda farkındalıkla sürdürülmesi, hedeflere ve başarılara odaklanılması gerekir. Öğrencinin ilk dönem TEOG sınavlarında sergilediği performansı ne olursa olsun şimdi tekrar odaklanma ve yola devam etme zamanı. Bu yarıyıl sürecini de iyi bir şekilde planlayarak bu önemli yılı çocuğunuzla beraber verimli ve keyifli şekilde geçirip fark yaratabilirsiniz. Öğrencimiz sınav sürecine yönelik çalışmalarla akademik olarak eksiksiz bir şekilde 2. döneme hazır olduğu gibi sosyal ve sportif etkinliklere de daha fazla zaman ayırarak motivasyonunu ve enerjisini arttırabilir.

KARNE BAŞARININ TEK ÖLÇÜTÜ OLMASIN

Karne, çocuğunuzun birinci dönem boyunca sergilediği performansla ilgili size bilgi verir ancak karneyi başarının tek ölçütü olarak değerlendirmek doğru değildir. Çocuğunuzun çabası, potansiyeli ve yetenekleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Eğer sizin hırsınız, çocuğunuzun öğrenme isteğinin önüne geçiyorsa onun kendine olan güveni asla gelişemez; bir şeyleri başarabilmek için hep size bağımlı olduğunu hisseder.

BÜYÜK ÖDÜLLER VERMEYİN

Karnesi için çocuğunuza büyük maddi ödüller sunmanız, onun başarının başlı başına bir ödül olduğunu hissetmesini engeller. İyi bir karneye verilebilecek en değerli hediye çocuğunuzun çabanın başarıyı getirdiğini görmesi ve sizlerin de onu takdir etmeniz olacaktır. Bu güzel hisler ve bu hislere dair anılar, hiçbir paranın satın alamayacağı kadar kıymetli birer hediyedir.

TATİL ÖDEVLERİNİ PLANLAYARAK YAPIN

Öğrenme süreklilik gerektirir; öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve pekiştirilmesi önemlidir. Tatilde yapılacak ev çalışmaları bu nedenle hazırlanır. Bir planlama dahilinde yapılırsa sorunsuzca tamamlanabilir. Ancak çocuğunuzun sürekli ders çalışmasını beklemeyin; siz sürekli ders çalışmasını söylediğinizde bu pazarlık yapılabilir bir konuya dönüşür.

TEKNOLOJİ KULLANIMINDA BİLİNÇLİ ÖRNEK OLUN

Yarıyıl tatilinde teknolojiyi bilinçli kullanarak çocuğunuza örnek olun. Beyin gelişimi açısından öz denetimden sorumlu bölge, beynin en son gelişen kısımlarındandır. Bu nedenle de çocuklar isteklerini ertelemekte zorlanırlar; kurallara ihtiyaç duyarlar. Ancak sadece kurallar koymak yeterli değildir; sizin örnek ve takipçi olmanız da gereklidir.

KİTAP OKUMAYA DEVAM

Tatilde keyifli vakit geçirmenin bir yolu da kitap okumaktır; sizin de kitap okumanız ve okuduklarınızla ilgili paylaşımlarda bulunmanız çocuğunuzu bu konuda teşvik edecektir. Kitap okuma saati planlamaya ne dersiniz? Bu saat diliminde herkes seçtiği bir kitabı okusun.

BERABER VAKİT GEÇİRİN

Merak etmek, küçücük şeylerden inanılmaz mutluluklar üretmek çocukların özelliğidir. Tatilde beraberce yapacağınız geziler, müze ziyaretleri, izleyeceğiniz gösteri ya da filmler, yeni insanlarla tanışmak, sevdiklerinizi ziyaret etmek, beraber vakit geçirmek vb. etkinlikler yeni deneyimler edinmek, öğrenmek ve neşelenmek için harika bir fırsattır.