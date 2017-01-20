Karne Alan Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

Karne almak, çocukları ve ebeveynleri heyecanlandırdığı gibi onlarda kaygıya da neden olabilir. Bir başarı simgesi olarak görülen karneler, çocuklar üzerinde ciddi bir baskı yaratır. Bu noktada anne babalara önemli görevler düşmektedir.

Karneye büyük anlamlar yüklemeyin

Karneler başarının ya da başarısızlığın bir simgesi olarak görülse de çocuğun tüm yeteneklerini ortaya koymaz. Onlar sadece sınavlardan alınan rakamsal değerlerden oluşur ve başarının tek sembolü değildir.

Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamayın

Anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri çocuklarının karnelerini başka çocuklarla kıyaslamasıdır. Şunu bilmek gerekir ki her çocuk birbirinden farklıdır. Öğrenme, öğrendiklerini ifade etme ve bunu sınavlara yansıtma konusunda her çocuk aynı değildir. Bireysel farklılıkları unutmamak gerekir. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslayarak onun üstünde baskı kurmak, çocuğunuz üzerinde hiç bir olumlu etki yaratmayacaktır.

Ödül ve ceza sisteminde dozu kaçırmayın

Kötü bir karne getiren çocuğa abartılı cezalar vermek kadar, karnesi yüksek notlarla dolu bir çocuğu da ödüllere boğmak doğru bir davranış değildir. Cezalar yerine çocuklarınızı dinleyip, onları başarı yolunda teşvik etmek; abartılı ödüller yerine de başarının devamlılığını sağlamak önemlidir.

Tatili verimli geçirin

Karne alan çocukları 15 günlük bir dinlenme dönemi bekliyor. Bu dönemi verimli geçirmek için çocuklarınızla sinemaya, tiyatroya gidebilir; onlarla geçirdikleri okul dönemi hakkında uzun uzun sohbet edebilir ve eksiklerinin telafisi için birlikte ders çalışabilirsiniz.