Karmod, Orta Doğu'nun En Büyük Prefabrik Showromunu Açtı

Karmod, prefabrik yapılarda Orta Doğu'nun en büyük showromunu Suudi Arabistan'ın Kasım bölgesinde hizmete açtı.



Karmod'tan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, sektöründe Orta Doğu'nun en büyüğü olma özelliğine sahip showromun açılış törenine Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çankaya ve Suudlu yöneticiler katıldı.



Açılışta konuşan Çankaya, 30 yılı aşkın süredir yapı sektöründe üretim gerçekleştiren köklü bir marka olarak bu açılışı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.



İhracatta 95 ülkeye ulaştıklarını aktaran Çankaya, kendileri açısından önemli gördükleri ülkelerde açacakları showromlar ve temsilciliklerle yerinde hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi.



Çankaya, prefabrik yapılarda yakaladıkları kalite anlayışı ve marka bilinirliğini bulundukları ülkelerde pekiştirerek ve yeni ülkelere ulaştırarak artırmak istediklerini aktardı.



Prefabrik yapı sektöründe 95 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini veren Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:



"En önemli hedefimiz gittiğimiz ülkelerde kalıcı olarak sürdürülebilir ihracat başarısını gösterebilmek. Bu nedenle yeni showrom ve temsilciliklerimizle satış sonrası hizmeti de düşünerek müşterilerimize yerinde hizmet sunmayı amaçladık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni showromumuz önemli işleve sahip olacak. Aynı zamanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü dostluğun Kasım bölgesinde daha da pekişmesine katkı sağlayacak."



Açıklamada verilen bilgilere göre Karmod'un hizmete açtığı yeni showromda prefabrik evler, çelik evler, ofis binaları, konteyner yapılarla beraber farklı tasarımlarda yaşam kabinleri sergileniyor.