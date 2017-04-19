Karmod, Madagaskar'da Enerji Santraline Şantiye Yapıları Kurdu

Karmod Prefabrik, Madagaskar'da enerji santrali şantiye yapılarının kurulumunu tamamlayarak teslim etti.



Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, prefabrik yapı modeliyle üretilen binalar, Madagaskar'da 120 megavat kapasiteli fuel-oil santralinin yapım ve işletmesini gerçekleştirecek firmanın yönetim binasıyla beraber işçi şantiyesi olarak kullanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, panel sistem prefabrik modeliyle üretilen binaların proje kapsamında en az 20 yıl süreyle kullanılacağını bildirdi.



Türk prefabrik yapı sektörünün öncü markası olarak dünya genelinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüceer, üretimlerini tam demonte vidalı geçmeli sistemle hazırlayarak uluslararası nakliye standartlarında istenilen ülkeye tüm üniteleriyle kolayca sevk edilebildiklerini aktardı.



Yüceer, yapıları, uzman ekipleriyle yerinde kurulum yaparak kullanıma hazır teslim ettiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:



"Madagaskar Cumhuriyeti'nin elektrik ve su işletme hizmetlerini gerçekleştiren kamu kuruluşu Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) için enerji üretimi yapacak Aksaf Power şirketi adına ürettiğimiz yapılar deniz yolu konteyner taşımasıyla ülkeye sevk edildi. Bu projede yer alan 4 adet dubleks binanın 1 ay gibi kısa bir sürede kurulumunu gerçekleştirerek teslim ettik. Yapılarımızın enerji santralinin hem inşa aşamasında hem de işletme sürecinde en az 20 yıl süre ile kullanımı planlanıyor. Uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip binalarımız demonte sistemin verdiği avantajla sökülerek başka projelerde kullanılmak üzere tekrar kurulum yapılabiliyor."



Yüceer, enerji santrali projesi kapsamında Karmod'un ürettiği yapıların 4 adet dubleks binadan oluştuğunu kaydederek, toplam bin 911 metre büyüklüğe sahip olduğunu bildirdi.



Abdullah Yüceer, projede yer alan 1 adet 323 metrekare iki katlı ofis binasının, 1 adet 302 metrekare iki katlı lokal binasının, 1 adet 464 metrekare iki katlı mühendis yatakhanesinin, 1 adet de 822 metrekare iki katlı işçi yatakhanesinin kurulumunun yapılarak teslim edildiğini bildirdi.