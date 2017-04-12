Karmod, Gine'de Altın Madeni İçin İşçi Şantiyesi Kurdu

Karmod Prefabrik, Gine'de altın madeni işçileri için şantiye yapıları kurdu.



Firmadan yapılan açıklamada Batı Afrika ülkelerinden Gine'de altın madeni çıkarmada çalışacak işçilerin kullanacağı şantiye yapılarının kurulumu tamamlanarak teslim edildi.



Ofis, yatakhane, yemekhane, wc duş ünitelerinin yer aldığı işçi kampında 150'ye yakın çalışanın konaklayacağı belirtildi.



Karmod Prefabrik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Dış Ticaret Müdürü Metin Dağlı, Gine altın madeni işçi kampı projesinde standart demonte ünitelerin yanı sıra dünyada ilk kez kendilerince üretilen tam demonte konteyner sisteminin de kullanıldığını vurguladı.



Dağlı, geliştirdikleri tam demonte konteyner sisteminin uluslararası konteyner nakliye standartları düşünüldüğünde benzerlerine göre 22 metrekareye kadar daha geniş mekan avantajı sunduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:



"Klasik demonte konteyner modeliyle gerçekleştirilen üretimlerde nakliye standartlarının sınırlaması nedeniyle 230x595 ölçüsü üzerinde üretim yapma imkanı yok. Karmod olarak dünyada ilk kez yeni nesil tam demonte konteyner modelini geliştirerek benzer üretimlere göre en az 7 olmak üzere 22 metrekareye varan ölçülerde daha geniş yaşam ünitelerini demonte sevk etmeyi başardık. Standart demonte ürün 14 metrekareden daha düşük mekana sahipken biz 21, 27 ve 36 metrekarelik üniteleri tamamen demonte olarak üretip sevk edebiliyoruz.



Tam demonte sevk ettiğimiz üniteleri vidalı ve geçmeli sistemimizle yerinde çok kısa sürede kullanıma hazır kurulum yapıyoruz. Gine'de kurulumunu gerçekleştirdiğimiz kamp yapılarında müşteri tercihi doğrultusunda 230x595 üniteyle beraber 300x700 modelimizi kullandık. Şantiye kompleksimizde 150'ye yakın işçi ve teknik personel konaklayacak. Proje kapsamında kurulan konteyner yapılarımızda ofisler, yatakhane ve yemekhaneler, wc duş üniteleri, çamaşırhane, dinlenme alanları yer alıyor."