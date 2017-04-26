Karmod.com'da 10. Dil Yayında

Karmod Prefabrik, kurumsal web sitesi karmod.com'da Almanca'yı da ekleyerek dil sayısını 10'a çıkardı.





Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ihracat hedefleri doğrultusunda farklı dil konuşan müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumsal web sitesine Almanca'yı da ekleyerek toplam dil sayısını 10'a yükseltti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, web sitelerindeki farklı dil seçenekleriyle ürünlerini daha fazla yurt dışı müşteriye ulaştırmak istediklerini belirtti.



İnternet ağlarının yaygınlaşmasıyla yeni pazarlara ulaşmada sınırların kalktığını kaydeden Durmaz, tasarımda sadeliği, kullanımda kolaylığı hedefledikleri web siteleriyle dünyanın farklı ülkelerinden müşterilerinin kendilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini ifade etti.



Hakan Durmaz, marka olarak Avrupa ülkelerinde de kalıcı bir yer edinmek istediklerini, sitelerindeki Almanca'nın bu açıdan önemli olduğunu vurgulayarak, "Şantiye, ofis, sosyal tesis ve konut yapılarımızla özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinde önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Almanca web sayfamızın Avrupa'da ürünlerimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle kabin ve konteyner yapılarımıza Avrupa ülkelerinden önemli ilgi var." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada, Türkçe ve Almanca'nın yanı sıra İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Ukraynaca, Farsça olmak üzere toplam 10 dilde yayın yapan web sitesinin dünyanın farklı ülkelerinden günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.