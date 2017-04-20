Karlıova Yıldırımspor Bal'a Yükseldi

Bingöl 1. Amatör Ligi takımlarından Karlıova Yıldırımspor, final maçında Sekeransporu 3-1 yenerek Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) oynamaya hak kazandı.



Bingöl Şehir Stadyumunda oynanan maçı kazanarak BAL'a yükselen Karlıova Yıldırımspor, ilçede taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.



Yıldırımspor teknik direktörü Sadri Bingöl, yaptığı açıklamada, sezon boyunca oynadıkları 21 maçta 1 mağlubiyet ve beraberlik alarak finale yükseldiklerini söyledi.



Final maçını da kazanarak BAL'a yükseldiklerini ifade eden Bingöl, şöyle konuştu:



"Bu büyük bir maratondu. İlçemiz altı ay kar altındaydı. İdmanlarımızı kar altında yaptık, bazen de arkadaşlarımızın gündüz olan işlerinden dolayı gece eksi yirmi derece soğukta lastik yakarak etrafında idman yaptık. Fedakarca bizler için çalışan futbolcularımız emeğinin karşılığını bugün aldılar."