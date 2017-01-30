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Karlıova-Yedisu İlçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı
Karlıova-Yedisu İlçeleri Arasında Çığ Düştü, Yol Kapandı
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:06
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[9211813] DHA
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