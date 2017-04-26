Karlıova'da Yangın

Karlıova ilçesinde bulunan bir hayvan barınağında çıkan yangın hasara yol açtı.



Kanireş Mahallesi'nde oturan İzzettin Çelik'e ait hayvan barınağında, sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Komşuların yangını fark etmesiyle barınakta bulunan hayvanlar hızla dışarı çıkartıldı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikte bulunan Adem Olgun'a ait hayvan barınağına da sıçradı. Ahır bitişiğinde bulunan evler de yangının sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı.



Yangın, Karlıova Belediyesine ait itfaiye aracının gelmesiyle söndürüldü.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda hasar meydana geldi.