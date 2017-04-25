Karlıova'da PKK Operasyonunda 2'si Muhtar 4 Gözaltı

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 2 muhtarın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Kale Mahallesi ve Kızılağaç köyü muhtarlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - Bingöl