Karlıova'da PKK Operasyonunda 2'si Muhtar 4 Gözaltı

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 2 muhtarın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Karlıova'da PKK Operasyonunda 2'si Muhtar 4 Gözaltı

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 2 muhtarın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Kale Mahallesi ve Kızılağaç köyü muhtarlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - Bingöl

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