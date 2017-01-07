Karlı Yolları Traktörle Aşan Ömer Öğretmen İşsiz Kaldı



13 aydır ücretli öğretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı



Türkiye, Erzurumlu öğretmen Ömer Karahan’ı, karla kaplı 6 kilometrelik yolu traktörle kat ettikten sonra kendisini karşılayan öğrencileriyle çektirip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla tanıdı. Çocukların okulda kendisini beklediğini düşünerek karla kaplı yolu zor şartlarda kat edip okula varan Ömer Öğretmen ve öğrencilerine, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra yardım yağdı. Yoksul öğrenciler gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemeleriyle sevindi.



13 aydır Kışlatepe Narman İlköğretim Okulu’nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.