Karlı Yollarda Hastaneye Gidemeyen Hamile Kadınlar Hastane Otelinde Kalıyor

Şırnak merkez, ilçe ve köylerinden gelen doğumu yaklaşan anne adayları, kar nedeniyle kapalı bulunan yollardan dolayı Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan "Anne Otelinde" ağırlanıyor.

YOLLARI KAR NEDENİYLE KAPANAN KÖYLERDEKİ ANNE ADAYLARI AĞIRLANIYOR

Şırnak Devlet Hastanesi Anne Oteli Sorumlu Hemşiresi Sebahat Konak, kış aylarında Şırnak ve ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren 8 yatak kapasiteli anne otelinde, yolları kar nedeniyle kapanan köylerdeki anne adaylarını doğumdan önce misafir ettiklerini söyledi.

"5 YILDIZLI OTEL KONFORU SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Doğum hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getiren Konak, "Anne oteli Şırnak Devlet Hastanesinde şu an 5 yıldızlı otel hizmeti veriyor. 8 tane yatağımız var. Annelerin dinlenebileceği televizyonlu bir oturma odamız da mevcut. Yoğun kış şartlarında, özelikle sevk ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi'den gelen hastalarımız için rahat bir ortam burası. Annelerin rahat edebileceği bir ortam hazırladık hastane olarak" diye konuştu.

ANNE ADAYI: DEVLETİN SAĞLADIĞI İMKANLAR GAYET GÜZEL

Anne otelinde misafir olarak kalan Zeynep Acar, "Devletin sağladığı imkanlar gayet güzel. Yatakları ve oturma odaları çok güzel. Yemekleri güzel ve hiç bir sıkıntı çekmiyoruz. Bebeğimin durumu da gayet iyi ve bu gün belki taburcu olabiliriz" dedi.