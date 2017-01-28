Karlı Yolda Kontrolden Çıkan Araç Direğe Çarptı: 2 Ölü 1 Yaralı

KARABÜK'ün Yenice İlçesi'nde karlı yolda kontrolden çıkıp mabese direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolunun Balıkısık 1 Tüneli çıkışında meydana geldi. Karabük yönünden Yenice yönüne giden 42 yaşındaki Zekeriya Cebeci yönetimindeki 67 AN 187 plakalı hafif ticari araç, karlı yolda kayınca kontrolden çıktı, mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Zekeriya Cebeci ile 50 yaşındaki Şah İsmail Kör öldü, 23 yaşındaki Şevki Köroğlu yaralandı. Köroğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.



İtfaieye ekipleri tarafından çıkarılan Cebeci ile Kör'ün cesetleri morga kaldırdı.



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