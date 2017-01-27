Karlı Yolda Kayan Iki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle kayan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Tekke mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Adem Tetik idaresindeki 34 NS 1296 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rafet Şahin idaresindeki 41 H 8575 plakalı hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Rafet Şahin ile aynı araçta bulunan Ferya Sahur, diğer araçta bulunan sürücü Adem Tetik, eşi Ömür Tetik, 9 yaşındaki Mehmet ile 5 yaşındaki Miraç Tetik ve sürücünün kaynanası Sebahat Acar yaralandı. Ömür Tetik yaralanan çocuklarının başından ayrılmadı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Karayolları ekibi kaza sonrası tuzlama çalışması yapınca çevredekilerden tepki çekti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.