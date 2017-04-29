Kraliçe Elsa, Prenses Anna ve Kristoff'un maceralarını konu alan Karlar Ülkesi, seyircisiyle buluşuyor.



Güney Adaları Prensi Prens Hans'ın Kral olmak istemesi üzerine gelişen olaylarda Kraliçe Elsa, Prenses Anna ve Kristoff'un hep birlikte doğal dengeyi tekrar eski hale getirmek üzere büyük bir maceraya atılmasını konu edinen müzikli danslı çocuk oyunu...



Bu maceraya orta olmaya ne dersiniz?



İnteraktif olan oyun;



-Ağaçların faydaları



-Çevre temizliğinin önemi



-Nezaket kuralları



-Süt içmenin faydaları gibi mesajlar ile dolu olup, pedagoglarınbelirlediği ve tavsiye ettiği süre olan 45-50 dakika arasındadır.



Milli eğitimin değerler sistemi programına uygun olarak yazılmış ve sahnelenmiştir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Karlar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır