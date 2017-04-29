Karlar Ülkesi
• Krallık kötü bir kehanetle karlar içerisinde kalmaya mahkum bırakılır. Anna arkadaşları ile birlikte bu duruma son vermeye çalışmak için karlar kraliçesini bulmaya ve kehaneti sona erdirmeye çalışacaktır.
• Krallık kötü bir kehanetle karlar içerisinde kalmaya mahkum bırakılır. Anna arkadaşları ile birlikte bu duruma son vermeye çalışmak için karlar kraliçesini bulmaya ve kehaneti sona erdirmeye çalışacaktır.
Tür: Çocuk Oyunu
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yöneten: Elif Tükenmez
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Yeni Sahne
Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Karlar Ülkesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io