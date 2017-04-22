"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı Aydüz



Arendelle'de sonsuz kış sona ermiş, kahramanlarımız krallıktaki işleri yoluna sokmuştur.Ancak ikilimiz,her ne kadar Arendelle halkı ve komşu krallıklar tarafından sevilseler de,bu huzurlu ortamdan rahatsız olan ve işleri bozmak için elinden geleni yapmaya hazır olan birileri de boş durmamakta, sürekli planlar yaparak onları sıkıntılı durumlara sokmaya çalışmaktadır. Bakalım kahramanlarımız bu durumdan da kardeşliğin ve bağlılığın gücüyle kurtulabilecek midir?"





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu



Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu



Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Karlar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır