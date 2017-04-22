Karlar Ülkesi

• Krallık kötü bir kehanetle karlar içerisinde kalmaya mahkum bırakılır. Anna arkadaşları ile birlikte bu duruma son vermeye çalışmak için karlar kraliçesini bulmaya ve kehaneti sona erdirmeye çalışacaktır.

Karlar Ülkesi

• Krallık kötü bir kehanetle karlar içerisinde kalmaya mahkum bırakılır. Anna arkadaşları ile birlikte bu duruma son vermeye çalışmak için karlar kraliçesini bulmaya ve kehaneti sona erdirmeye çalışacaktır.


Tür: Çocuk Oyunu


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yöneten: Elif Tükenmez

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Yeni Sahne

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Karlar Ülkesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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