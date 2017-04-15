Karlar Ülkesi
"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı AydüzArendelle'de sonsuz kış sona ermiş, kahramanlarımız krallıktaki işleri yoluna sokmuştur.
"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı Aydüz
Arendelle'de sonsuz kış sona ermiş, kahramanlarımız krallıktaki işleri yoluna sokmuştur.Ancak ikilimiz,her ne kadar Arendelle halkı ve komşu krallıklar tarafından sevilseler de,bu huzurlu ortamdan rahatsız olan ve işleri bozmak için elinden geleni yapmaya hazır olan birileri de boş durmamakta, sürekli planlar yaparak onları sıkıntılı durumlara sokmaya çalışmaktadır. Bakalım kahramanlarımız bu durumdan da kardeşliğin ve bağlılığın gücüyle kurtulabilecek midir?"
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Keçiören
Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu
Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu
Başlangıç Saati : 16.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Karlar Ülkesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır