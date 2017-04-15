Karlar Ülkesi

"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı AydüzArendelle'de sonsuz kış sona ermiş, kahramanlarımız krallıktaki işleri yoluna sokmuştur.

Karlar Ülkesi

"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı Aydüz

Arendelle'de sonsuz kış sona ermiş, kahramanlarımız krallıktaki işleri yoluna sokmuştur.Ancak ikilimiz,her ne kadar Arendelle halkı ve komşu krallıklar tarafından sevilseler de,bu huzurlu ortamdan rahatsız olan ve işleri bozmak için elinden geleni yapmaya hazır olan birileri de boş durmamakta, sürekli planlar yaparak onları sıkıntılı durumlara sokmaya çalışmaktadır. Bakalım kahramanlarımız bu durumdan da kardeşliğin ve bağlılığın gücüyle kurtulabilecek midir?"


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Keçiören

Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu

Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu

Başlangıç Saati : 16.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Karlar Ülkesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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