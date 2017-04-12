• Krallık kötü bir kehanetle karlar içerisinde kalmaya mahkum bırakılır. Anna arkadaşları ile birlikte bu duruma son vermeye çalışmak için karlar kraliçesini bulmaya ve kehaneti sona erdirmeye çalışacaktır.





Tür: Çocuk Oyunu





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Yöneten: Elif Tükenmez



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Yeni Sahne



Başlangıç Saati : 13.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Karlar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır