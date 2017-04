Karlar Ülkesi ile çocuklar hayal dünyasının sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkıyor!



Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında etkinlik gösteren Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından "bir sosyal sorumluluk projesi olarak" sahnelenen, Özlem Saraç'ın Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masalından yola çıkarak yazdığı, müziklerini Murat Asil'in yaptığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği Karlar Ülkesi; çocuklara dostluğun önemini anlatırken doğa sevgisini de aşılıyor.



4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini açan müzikal, her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm renkleriyle sergilerken çocukların yaşadıkları dünyayı anlamasına ve anlamlandırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Müzik, dans ve birçok sanatı bünyesinde barındıran müzikalde rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açıyor.



En yakın arkadaşları Kay'ı Karlar Ülkesi'nde yaşayan kötü kalpli Karlar Kraliçesi'nin elinden kurtarmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğu göze alan Tarçın ve Gerda, amaçlarına ulaşmak için engelleri aştıkları gibi rengarenk diyarlarda her biri kendi içinde kendi mesajını barındıran mevsimleri de keşfediyor.



Bu etkinlik Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Karlar Ülkesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır