Karlar Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor

Kars Belediyesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırım ve yollarda biriken kar ve buzları kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta kaydedilirken, ekipler tuzlama çalışması başlattı. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye ile örterek donmasını engellemeye çalışırken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.



Kars'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışması ise aralıksız sürüyor.



Ana caddelerdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, trafiğin yoğun olduğu diğer cadde ve sokaklardaki karları da temizliyor.