Karla mücadelede yeni dönem; Bisikletli kar küreme aracı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı 90 hanelik Nebihocalar Köyü'nde yaşayan 9 yaşındaki Mesut Uzun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinden esinlenerek yaptığı ve bisikletine monte ettiği tahtadan kar küreme aracıyla hem eğleniyor, hem de karla mücadeleye destek oluyor.

Dayısına özenen Mesut ile muhtar Tekerli, yoğun kar yağışına aldırış etmeden dayı yeğen Büyükşehir ekipleriyle birlikte köy yollarını açık tutuyor.

TAHTADAN KAR BIÇAĞI YAPTI

İzmit ilçesinde bağlı Nebihocalar Köyü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan kar bıçağı ile köy muhtarı Beytullah Tekerli de yollarının açık kalmasını sağlıyor. 9 yaşındaki yeğeni Mesut Uzun ise dayısından gördüğü bu hizmeti, bisikletine monte ettiği, tahtadan kar bıçağı ile yapıyor. 3. sınıf öğrencisi minik Mesut, kendi başına yaptığı tahta kar bıçağı ile bir yandan oyun oynarken, bir yandan da kar küremeye yardım ediyor. Üstelik Mesut, bisikletine plaka bile takmış.

HEM EĞLENİYOR HEM DE KAR KÜRÜYOR

Çevresinden gördüğü alet ve cihazları gözlemleyerek elindeki malzemelerle yapmayı sevdiğini söyleyen minik mucit Mesut, "Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye kendime sordum. Çok eğlenceli olacağını düşündüm. Ben de bir tahtayı birkaç parçaya böldüm. Tahtaları birleştirmek için işaretlediğim noktalardan delip birleştirdim. Daha sonra kar küreme aracını hareket ettirmek için bir ip yerleştirdim. Ardından bisikletime monte ettim. Şimdi dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum" diyor.

"İBRAHİM DEDEMDEN LAPTOP İSTİYORUM"

Minik mucit Mesut, bisikletli kar küreme aracı dışında birçok icadının olduğunu da sözlerine ekleyerek, "İcatlar yapmayı çok seviyorum. Daha iyi icatlar yapabilmem için Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim Dedemden laptop istiyorum" dedi. Nebihocalar Köy Muhtarı Beytullah Tekerli ise Büyükşehir Belediyesi'nin köylerine temin ettiği kar bıçağı ile bölgesindeki yolları açtıklarını kaydetti. Bu önemli hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden muhtar Tekerli, yeğeni Mesut'un kendisine kar küreme çalışmalarında yalnız bırakmadığını da belirtti.