Karla Mücadele İçin 11 Ekip, 11 Farklı Bölgede

Edirne Belediyesi, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirebilmek adına çalışmalara başladı. Edirne Belediyesi tarafından oluşturulan 11 ekip, 11 ayrı bölgede görev yapıyor.



Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Edirne Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından kaynaklanacak sorunları en aza indirmek için günler öncesinden hazırlıklara başladı. 11 ayrı ekip, çeşitli ekipmanlarla 11 bölgeye konuşlanan ekipler çalışmalara başladı.



Edirne Belediye Meclis Üyesi Mahmut Keskin'in koordinatörlüğünde 5 Ocak 2016 saat 19.00'dan itibaren görev yerlerine dağılan ekipler, kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışmalarına da başladı.



Edirne Belediyesi; 3 greyder, 3 kar küremeli yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 2 yükleyici kepçe, 1 bobcat küçük kepçe, 6 tuz serpme makinesi, 3 sıvı buz çözücü aracı ve 7 kamyon ile 24 saat boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.



11 ayrı ekibin, 11 ayrı bölgede görev yapacağını ifade eden Edirne Belediye Meclis Üyesi Mahmut Keskin, vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirten Keskin, "Araçlarında gerekli önlemleri almayan vatandaşlarımızdan trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını kullanarak, ulaşımlarını sağlayabilirler" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE