Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, il genelinde 550 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışına kısa sürede bütün ekipleri ile müdahale ederek vatandaşların ulaşımda kar yağışından en az etkilenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Kardan kapanan yollara 150 personel 44 araçla müdahale ettiklerini belirten Gürün, çalışmalarda 500 ton tuz kullanarak 550 kilometre yolu ulaşıma açtıklarını belirtti.



Ekiplerin anında çalışması sonucu kapalı yol kalmadığını aktaran Gürün şöyle devam etti:



"Muğlamızın geneli uzun yıllardan sonra tekrar kar yağışının etkisinde kaldı. Yüksek kesimlerdeki kar yağışıyla mücadele eden ekiplerimiz il genelinde etkisini gösteren kar yağışına da anında müdahale ettiler ve Muğla genelinde 550 kilometre yolu kardan temizlediler. 500 ton tuzun kullanıldığı karla mücadele çalışmalarına Büyükşehir Belediyemizin bütün ekipleri katıldı. Muğla genelinde yollarımız ulaşıma elverişli hale getirildi."