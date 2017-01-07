Karla Kesintisiz Mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 93 mahalle yolunu trafiğe açtı. Bursa'da halen kar sebebiyle kapalı yol bulunmuyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 93 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 6, Gemlik'te 3, Gürsu'da 3, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 10, Keles'te 7, Kestel'de 7, Mudanya'da 8, Mustafakemalpaşa'da 12, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 6, Orhangazi'de 3, Osmangazi'de 3 ve Yenişehir'de 6 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların yeniden kapaması yüzünden çalışmalar aralıksız sürüyor.



Bilhassa Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi şehrin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor. - BURSA