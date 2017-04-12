Karkamış Gümrük Kapısı'nda Rüşvet İddiası

Gaziantep'tin Suriye sınırındaki Karkamış Gümrük Kapısı'ndan rüşvet karşılığı kaçak şahıs geçirmek suçundan gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.



Sınır hattında 3 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si gümrük personeli olmak üzere 3 kamu görevlisi ile 4'ü Suriye uyruklu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yabancı paralar ele geçirildi



Gaziantep Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Karkamış ilçemiz Sınır Kapısında her türlü yolsuzluk faaliyetinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, sınır kapısından yasadışı yollarla ülkemize ve Suriye'ye insan geçirdikleri ve karşılığında rüşvet aldıkları iddia olunan şahıslar, 3 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanmışlardır. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 25.500 USD, 14.700,00 TL ve 7.500 Suriye Poundu ele geçirilmiştir. Rüşvet almak ve Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçlarından Adli Makamlara sevk edilen 2'si gümrük personeli olmak üzere 3 kamu görevlisi ile 4'ü Suriye uyruklu toplam 7 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP