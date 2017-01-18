Kariyerine Bir Adım Önde Başla!

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 16 yıllık geçmişi ve yüz yılı aşkın İstanbul Ticaret Odası geleneğiyle, iş yaşamında ve akademi dünyasında uzmanlaşmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor; dört farklı enstitü ve geleceğe yön veren programlarıyla iş dünyasının ve akademi hayatının gelişimine katkı sağlıyor.



Türkiye'de ilk ve tek olan Dış Ticaret Enstitüsü, Türkiye'nin önemli firmalarıyla iş birliği yapmakta ve dış ticaret sektörünün uzmanlarını yetiştirmekte.



Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren'in yönetimindeki Finans Enstitüsü, kamu ve özel sektör odaklı finans teorisi ve yönetimini bütünleşik bir yöntemle yürütmekte. Enstitü içinde bulunan programlar, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlamakta.



İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisanüstü Programları



İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri ile geleceğin bilim insanlarını, yönetici ve liderlerini yetiştirmekte. Birçok mezunu Türkiye'nin önemli firmalarında yönetici düzeyinde iş yaşamlarına devam etmekte.



2.500'e yakın öğrenciye lisansüstü eğitim veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, teorik bilgiyi pratik eğitimle harmanlayarak hayatın gerçek akışına uygun eğitim veriyor. Sürekli gelişim ve değişimi ilke edinen Enstitüler, Türkiye'nin iş ve akademik dünyasının ihtiyacına göre programlarını geliştirmekte ve yenilemekte.



İstanbul Ticaret Üniversitesinde siz de lisansüstü eğitim alıp kariyerinize bir adım daha ileride başlamak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. İhtiyacınız olan her türlü detayı, burada bulacaksınız...



İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisanüstü Programları