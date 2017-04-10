İşte Adebayor'un açıklamaları:



"Kariyerimin en kolay golüydü ilk gol. Tam karar anında Mossoro'ya tam karar verecekken seslendim pas verdi topu kontrol edip attım kolay bir gol oldu. Hafızam yanıltmıyorsa en son 5-6 yıl önce Real Madrid'de hat trick yapmıştım. Santrfor için gol atmak veya hat-trick yapmak önemlidir ama bugün önemli olan şey Beşiktaş'la açılan farkı kapatmış olmaktı. Kariyerim boyunca çok önemli isimlerle çalıştım. Hep öğrenmekten yanayım. Futbolda yerinde durmamak ve çalışmak çok önemli. Her zaman bir şeyleri öğrenme çabasındayım. Yaptığım tek şey çalışmaktı bugün de buradayım ve çalışmaya devam edeceğim.