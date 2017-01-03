Kariyer Yolculuğum

Zuhal Gürçimen, Yaşam Atölyesi - Levent Loft'ta gerçekleştirilecek eğitimde iyi bir kariyer sahibi olmanızı sağlayacak.



Herkes daha iyi bir kariyeri elde edebilir. Kariyer geliştirme, sürekli olarak üretilen bilgilere odaklanır. Kariyer yönetimi ise bireyin bilgilenerek kendisini daha etkin kılması ve bu doğrultuda yönetmesi sürecidir.



Ne var ki bu gelişim ve yönetim, her zaman hepimiz için mümkün olmuyor. Çünkü modern zamanların ruhu ve ritmi bazen, entelektüel ya da profesyonel bilgi ve deneyimimizi doğru yönetme fırsatını azaltıyor. O kadar ki seçimlerimizde hata yapma lüksü de kalmıyor.



Güvenli ve programlı bir şekilde, mevcut kariyerinizi güçlendirmeniz veya alternatif bir kariyer planı yaratmanız için Kurucu ortağı ve Kariyer Danışmanı Zuhal Gürçimen, yaklaşık 20 yıllık kurumsal hayat deneyimi ve edinimlerini sizinle paylaşmak üzere Yaşam Atölyesi'nde.



2 haftalık bir eğitim programıdır.