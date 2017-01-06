Kariyer Yolculuğu" Konferansı

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Siyaset ve Yönetim Tartışmaları 3 programı kapsamında "Kariyer Yolculuğu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 No'lu salonda gerçekleştirilen konferansa, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, protokol üyeleri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.



Kariyer yolculuğunun zor ve zahmetli bir süreç olduğunu belirten Vali Civelek, "İyi bir kariyer sabır, kararlılık, inanç, çalışma istiyor. Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'Çalınan her kapı anında açılmış olsaydı; sabrın, ümidin, isteğin anlamı olmazdı.' Sizler toplumsal yaşamda başarılı olarak nitelendirilen kişileri örnek alacaksınız. Örnek alınız ama sakın başkası olmayınız. Kendiniz olunuz. Kendinizi biliniz. Kendinizi tanıyınız. Nerede, neyi, ne kadar yapabileceğinizi keşfediniz. Yeteneklerinizi açığa çıkarınız. Bir insanın kendisini bilmesi tanıması neyi nerde ne kadar yapabileceğini bilmesi gücünün sınırını ve kendisini bilmesi demektir. Burada da çok sevdiğimiz Yunus Emre'nin insanın kendini tanıması ve bilmesiyle ilgili deyişi aklımıza geliyor. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir; sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır.' Bu deyiş bir insanın kendisini bilmesi ve tanımasının önemini bizlere anlatan güzel bir deyiştir" ifadelerini kullandı.



"Kendimi terkip ettiğim bir felsefem var"



Kadın yönetici olmak zor mudur? sorusunu hep duyduğunu belirten Vali Esengül Civelek, "Kendimi terkip ettiğim bir felsefem var. 'Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.' Bu terkibi gençlere de öneriyorum. Bugün yaşamıma yeniden başlıyor ve yeniden bir ideal belirleyecek olsaydım yine aynı ideali belirlerdim. Belirlediğim idealimden fevkalade memnunum. Çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Süreçte bunun cevabını bana verdi. Evet, kadın yönetici olmak kolay değil. Yoğun mesai, kararlılık, inanmışlık yönetimde olmazsa olmazlardandır. Diğer yandan kurumunuzdan çalışma arkadaşlarınızdan ve başarıdan siz sorumlusunuz. Yönetim bir ekip işidir. Takım işidir. Bilginiz, birikiminiz, kültürünüz, yaşam tarzınızla ekibinize örnek olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınıza ekibinize güveneceksiniz. Diğer yandan başarıyı, başarısızlığı; kolayı, zorluğu paylaşacaksınız. Dürüst olacaksınız. Adil olacaksınız. Alçak gönüllü olacaksınız. Eleştiriye açık olacaksınız. Çünkü o eleştirilerden kaçmadığınız sürece kendinizi yenileyeceksiniz, geliştireceksiniz. Eleştirileri kendinize bir avantaj olarak göreceksiniz" dedi. - KIRKLARELİ