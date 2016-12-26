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Kariyer Günü

Kariyer Günü

Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kariyer Günü

Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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